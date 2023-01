Pauses créatives à Katzenthal : Un atelier prévu ce lundi propose de confectionner son bracelet “chemin de vie”. Un Bijou unique et conçu sur mesure à partir de la numérologie, ce bracelet est composé de pierres bien choisies. Vous assemblerez ces pierres afin de confectionner votre bracelet. Un atelier de 2H qui aura lieu des 14h30 dans le local des Pauses créatives, grand rue à Katzenthal. Il faut s’inscrire par mail bleu.agate68@gmail.com ou par téléphone 06 36 09 08 23.

Réunion d'information Service Civique à Mulhouse : L’association Unis-Cité, experte du Service Civique, se mobilise pour que les 16-25 ans puissent agir en proposant des parcours d'engagement aux missions variées, un accompagnement pour clarifier son projet d'avenir. Cet après midi, une réunion d'information permettra aux jeunes de tout savoir des quelques missions encore disponibles chez Unis-Cité de manière ludique et conviviale.

RDV à 14H au Local Unis-Cité Mulhouse 52, rue du Sauvage

Plus d’infos sur www.uniscite.fr

Don du sang à Soultzmatt : Une collecte est organisée en ce 09 janvier à la salle des fêtes de la commune. On vous rappelle qu’il faut être en bonne santé, être âgé(e) de 18 à 70 ans et être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo. Cette collecte sera organisée en fin de journée entre 16h30 et 19h30. Vous pouvez prendre RDV via le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Une collation sera offerte aux donneurs.