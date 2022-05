COLMAR : Rendez-vous au Café Rapp à Colmar aujourd’hui demain et mercredi à 19h pour l’évènement Pint Of Science : Festival International de Vulgarisation Scientifique. Les thématiques : le changement climatique en Alsace, les étoiles dans la galaxie et les allergies qui nous compliquent la vie. Infos et réservations sur le site pintofscience.fr.

MORSCHWILLER-LE-BAS : Le studio Yoga Origins basé à Morschwiller-Le-Bas vous invite à sa semaine portes ouvertes. 6 types de Yoga à tester, du pilate et de la gym douce. Pour accéder aux séances d'essais, il faut s’inscrire sur le site go.yogaorigins.fr.

UNGERSHEIM : Le 20 Mai, le Parc du Petit Prince propose une nocturne, il sera donc ouvert de 17h à 22h. Cette nocturne a été baptisée “La nuit des secrets”, vous pourrez donc participer à un immense jeu de rôle d’enquête en famille mais également profiter des attractions toute la soirée. Les billets sont à réserver dès maintenant sur le site du parc du Petit Prince.