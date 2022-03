SIERENTZ : On continue de soutenir l’Ukraine en Alsace avec une nouvelle collecte organisée aujourd’hui à Sierentz par le conseil municipal des enfants. Rendez-vous de 10h à 17h à l’Hyper U de Sierentz pour déposer des produits de premières nécessités. Ce qui est surtout attendu ce sont des produits d'hygiène pour adultes et enfants mais également des denrées alimentaires non périssables.

GUEBERSCHWIHR : Le domaine Gueth à Gueberschwihr vous invite dès aujourd’hui au jusqu'au 30 Juin à une dégustation “Osez le vin au féminin”. Une dégustation originale et féminine guidée par Muriel, vigneronne du domaine. Infos et renseignements sur vins-alsace-gueth.com.

MULHOUSE : Le Diamonds bar à Mulhouse vous propose une soirée latino caliente dès 19h. Le gros plus ce soir, vous avez -30% sur la note avec le code Diamonds30. Les infos supplémentaires sur la page Facebook du Diamonds Bar.