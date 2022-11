Olivier De Benoist demain à Mulhouse : On vous en parle aujourd’hui car il est préférable de réserver ses places. L'humoriste revient avec un nouveau spectacle “ le petit dernier”. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.

C’est particulièrement drôle et c'est demain 20h30 au Théâtre de la Sinne de Mulhouse. Il vaut mieux réserver via le site officiel du théâtre de la Sinne.

Don du sang à Rouffach : Une collecte mobile sera organisée cette après-midi, de 16h à 19h30. Les équipes de l’EFS vous attendront à l'ancien hôtel de Ville. Vous pouvez donner votre sang si vous êtes majeur et en bonne santé. On rappelle que les stocks sont très bas en Alsace, il est important de se mobiliser. et un seul don peut sauver 3 vies.

Afterwork ce soir à Mulhouse : Vous pourrez profiter d’une ambiance cosy ce soir au Diamonds Bar. RDV dès 19h tout à l’heure avec DJ cocktails, planchettes et tarifs after work.

Et puis notez déjà que demain (veille de jour férié) c’est à Colmar qu’un afterwork sera organisé, au bar les Incorruptibles. Vous pourrez profiter d’un apéro à rallonge ( avec modération) dès 19h.