Découvrez Elodie Da Silva à l'entrepôt de Mulhouse

Elodie Da Silva est à l'origine une experte dans le domaine de l'apaisement des bébés. Elle a développé sa propre méthode, travaillé avec de nombreux parents, et est elle-même devenue mère. Toutes ces expériences l'ont inspirée à créer un spectacle à la fois drôle, émouvant et surprenant. Son spectacle est un véritable "mastershow", mêlant habilement le one-woman-show et la masterclass. En d'autres termes, vous passerez un moment de rire tout en apprenant de précieuses informations sur la parentalité, les bébés et l'art d'apaiser nos enfants. "Sur un malentendu" est le nom de son spectacle, à découvrir ce soir, demain et samedi à l'entrepôt de Mulhouse. Ce spectacle s'adresse à un public varié, pas seulement aux parents.

Une soirée spéciale pour les étudiants

Les étudiants sont cordialement invités à se joindre à la fête ce soir. Rendez-vous pour une soirée SENSAS, l'escape game sensoriel situé à Sausheim. Vous vivrez un parcours mettant vos cinq sens à l'épreuve. La Soirée Clous de Mulhouse débutera dès 18h30 et inclura des sandwiches et des boissons offerts. Pour plus d'informations, consultez le site crous-strasbourg.fr dans la rubrique "sortir, bouger, créer".

Afterwork à Colmar ce soir

Rejoignez-nous au Nova Club à partir de 19h pour une ambiance Apero/Clubbing. Vous pourrez profiter de musique, d'amuse-bouches et de tarifs afterwork avantageux. De plus, vous aurez la possibilité de déguster un délicieux plat dans la partie restaurant du Nova Club à Colmar.