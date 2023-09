Fête des Ménétriers à Ribeauvillé : La Fête des Ménétriers est la plus ancienne célébration populaire d'Alsace, en étant à sa 633e édition. Elle marque la clôture de la saison estivale, et quel final ! Toute la ville se métamorphose dans une ambiance médiévale avec des décorations, des costumes et un marché médiéval. Le clou du spectacle est le grand cortège de chars, regroupant près de 1 500 figurants costumés. Cette année, le thème est "Le retour du roi Arthur". La Fête des Ménétriers commence demain matin et se poursuivra jusqu'à lundi soir. Rendez-vous tout simplement dans les rues de la ville.

Fête des Rues à Blotzheim : La célèbre "trottoirfascht" est de retour, un événement bien connu des habitants des Trois Frontières. Tout au long du week-end, de nombreuses animations auront lieu, avec de la musique, des concerts, des stands d'artisans, des associations locales, des attractions pour les petits et les grands... Un concert de Dr Boost est prévu demain soir à 20h30. C'est un moment convivial et festif par excellence. La "trottoirfascht" se déroule à Blotzheim à partir de 17h demain dans les rues de la ville, jusqu'à dimanche soir.

Place à la 4ème Lutter’Solidair : Il s'agit d'une balade très agréable à faire à pied ou à vélo, peu importe votre choix. La distance dépendra de votre préférence : pour la marche, elle varie entre 5 et 12 km, pour le vélo de route entre 31 et 60 km, et pour le VTT entre 15 et 32 km. L'essentiel est de se mobiliser, de s'impliquer pour la bonne cause. Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à trois associations : "La Maison au Fond du Cœur," qui vient en aide aux parents d'enfants hospitalisés, le "Centre de Réadaptation de Mulhouse," et l'association "Humanitaire et de Partage de Lutterbach." La "Lutter’Solidair" a lieu ce dimanche, avec un départ depuis la salle du platane à Lutterbach entre 9h et 15h.