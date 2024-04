Activités pour les Enfants

Ce mercredi, une activité spécialement conçue pour les tout-petits vous attend au musée Unterlinden de Colmar. Intitulée "Mon Tout Premier Musée", cette visite est destinée aux enfants âgés de 2 à 5 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur famille. Guidés par la mascotte Pompon le Hérisson, les enfants seront emmenés à la découverte des différentes œuvres du musée, offrant ainsi une première approche culturelle ludique. Cette expérience d'éveil et de partage se déroulera ce matin de 10h à 11h. Pour plus d'informations sur cette activité et les prochains événements similaires, consultez le site officiel du musée Unterlinden : musee-unterlinden.com.

Braderie de Printemps à Mulhouse

La célèbre braderie de printemps est de retour dès aujourd'hui et pour toute la semaine à l'Association Générale des Familles à Mulhouse. Comme à l'accoutumée, une variété d'articles sera proposée à prix réduits : vêtements, chaussures, articles de brocante, petit électroménager, livres, bijoux, jouets, et bien plus encore. Tous les articles sont vendus au profit de l'association, offrant ainsi une opportunité de faire des affaires tout en soutenant une noble cause. Rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h chaque jour jusqu'au mercredi suivant.

Collectes Mobiles pour le Don du Sang

Chaque semaine, les équipes de l'EFS (Établissement Français du Sang) organisent des collectes mobiles à travers le département. Si vous êtes majeur, en bonne santé et désireux de contribuer à une cause noble, notez qu'une collecte se tiendra en fin de journée à la salle communale de Muespach-le-Haut et à la salle polyvalente de Pulversheim à partir de 16h, ainsi qu'à Landser à partir de 16h30. De plus, demain, une grande collecte sera organisée toute l'après-midi dans la salle des Catherinettes à Colmar, de 14h à 19h, en partenariat avec les Vitrines de Colmar. Rappelons que grâce au don de sang, un million de patients sont soignés chaque année!