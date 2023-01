La traversée du grand large à découvrir à Mulhouse : Spectacle musical à 360°. Les spectateurs prennent place au centre d’un décor et durant le spectacle des œuvres se dévoilent progressivement. Attention, vous allez voyager. Vous sur-volerez des sommets enneigés, traverserez des déserts de sable chaud. Vous vous perdrez dans l’immensité profonde des océans. Le tout avec de la musique subtilement choisie. C’est à l’Afsco Espace Matisse de Mulhouse ce matin. Deux représentations sont prévues : l’une à 9h et l’autre à 10h30. Réservé à un public jeune mais l’expérience sera sans doute reproposée plus tard.

Tarif : 3,50€

Ciné débat aujourd’hui au CGR de Colmar: La soirée propose de découvrir d'abord un documentaire nommé “Les mots de Taj”. Taj est un adolecsent qui a fui l'Afghanistan et qui s’est réfugié en France. Maintenant adulte, il a fait le voyage inverse pour redécouvrir son pays d’origine. Un road movie plein d’émotion. Le réalisateur sera là pour discuter avec les spectateurs. Réalisateur qui n’est autre que le père adoptif de Taj. C'est ce soir dès 20h au Mega CGR de Colmar.

Initiation au mermaiding ce week end à Strasbourg : Le « mermaiding » est très à la mode : c’est la pratique de la natation dans un costume de sirène ou de triton, muni d’une queue de poisson. Vous nagez avec votre costume et c’est bien là tout l’intérêt ! Mais avant de vous mettre sous l’eau, il faudra apprendre quelques techniques comme l’apnée, l’utilisation de la monopalme, etc.. Une séance d’initiation est proposée le samedi 14 janvier des 17h, pour petits et grands, pour filles et garçons.C’est aux bains municipaux de Strasbourg.