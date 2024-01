Partez en balade spéciale lutin au Markstein

Cette aventure est destinée aux enfants dès 3 ans pour une initiation ludique aux raquettes à neige, tout en découvrant la magie de la nature lors d'une promenade conçue spécialement pour eux. La marche se déroulera au rythme des petits lutins ! L'objectif est de susciter leur curiosité et de leur offrir un moment mémorable.

Cette sortie spéciale lutin a lieu au Markstein tous les mercredis à 14h jusqu'au 6 mars, sous réserve de neige. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Informations disponibles sur : www.tourisme-guebwiller.fr

Activités du mercredi au collectif à Fellering

Les Mercredis au Collectif sont des rendez-vous hebdomadaires pour les enfants et les adolescents. Ils pourront participer à différentes activités issues de diverses disciplines artistiques et culturelles pour se préparer au Carnaval. Aujourd'hui, par exemple, un artiste plasticien animera un atelier de création de masques. Il y aura également des ateliers pour préparer des costumes et des chars, etc.

Les Mercredis au Collectif s'adressent aux jeunes de 6 à 15 ans, sur réservation. Pour plus d'informations, contactez les organisateurs sur collectifdespossibles.fr/mercredis-au-collectif-janvier-a-fevrier-carnaval/

Spectacle de Laurent Baffie à découvrir sur scène

Ce vendredi soir, l'humoriste sera dans notre région à Illkirch Graffenstaden. Même si ce n'est pas juste à côté, c'est pourquoi nous vous en parlons dès aujourd'hui.

Depuis toujours, Laurent Baffie se pose des questions que personne d'autre ne se pose. Ce soir, il monte sur scène pour partager ces interrogations loufoques avec le public. Ajoutez à cela toutes ses improvisations et son interactivité légendaire... et vous obtiendrez un spectacle à la fois hilarant et complètement délirant.

Laurent Baffie se pose des questions, rendez-vous vendredi à 20h30 à l'Illiade d'Illkirch Graffenstaden. Ce spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans. Réservations possibles via https://lilliade.illkirch.eu/