La Fête de l'Eau à Wattwiller

La Fête de l’Eau à Wattwiller vous invite à découvrir l’art contemporain à travers une balade thématique intitulée cette année "Dansons sous la pluie". Les artistes ont été invités à s'inspirer de ce phénomène naturel, et vous pouvez désormais admirer le fruit de leur travail. Vous y trouverez des sculptures, des photos, des dessins, des performances, et des vidéos. Profitez de ce parcours artistique à Wattwiller jusqu’au 23 juin. L'exposition est ouverte tous les jours de 14h à 19h, et les dimanches de 11h à 19h, avec un départ depuis la place des Tilleuls. Pour plus de renseignements et pour les réservations, contactez le 06 59 27 50 63 ou envoyez un email à contact@few-art.org.

Le retour du festival Tentinabul

Tentinabul’ est un festival culturel destiné aux jeunes publics. De nombreuses représentations sont prévues pour les écoles et les centres de loisirs, ainsi que pour les familles. Au programme : animations, spectacles, et sorties nature. Par exemple, aujourd’hui, vous pouvez assister au spectacle de marionnettes "Froll, un drôle de lutin". Mercredi, une balade contée "Que de cabane" est au programme. Découvrez ce programme riche et varié pour les familles au Rimlishof à Buhl. Le festival Tentinabul se déroule jusqu’au 28 juin.

Les piscines de Mulhouse passent en mode estival

Toutes les piscines de M2A adoptent officiellement le mode estival, avec trois sites ouverts tous les jours pendant trois mois : le stade nautique de Mulhouse, la piscine Île-Napoléon à Habsheim, et Aquarhin à Ottmarsheim. De plus, la baignade surveillée est possible au plan d’eau de Reiningue. Cette saison estivale apporte des nouveautés au stade nautique avec des animations chaque après-midi, en fonction de l’affluence et de la météo. Le vendredi 28 juin, une "pool party" permettra de se baigner de 20h à 22h30 dans une ambiance musicale. Pour profiter des piscines de l’agglomération de Mulhouse, rendez-vous sur www.m2a.fr pour plus d’informations.