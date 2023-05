Printemps du livre du Lerchenberg :

C'est un événement virtuel. Ce printemps du livre aura lieu sur les réseaux sociaux toute cette semaine. Jusqu'à dimanche, rendez-vous sur la page Facebook et le compte Instagram du Lerchenberg. Utilisez le hashtag #PrintempsLivreLerchenberg2023 pour participer à l'événement. Le Lerchenberg est une salle située à Mulhouse.

Chaque jour, un écrivain local ou un auteur alsacien sera mis à l'honneur. Il y aura une présentation de l'écrivain ainsi que de ses ouvrages. Les amateurs de lecture pourront sans doute découvrir de nouveaux talents.

Dons du sang :

Nouvelle collecte mobile de don du sang ! L'Établissement Français du Sang appelle à la mobilisation générale car en ce mois de mai, avec les jours fériés et le pont de l'Ascension, les dons sont en baisse. Il y a surtout un appel à la mobilisation des donneurs de groupe O négatif, les donneurs universels.

Si vous le pouvez, rendez-vous à l'une des collectes mobiles. Aujourd'hui, une collecte aura lieu à Lutterbach entre 15h30 et 19h30, ou bien à Illfurth de 16h30 à 19h30. Demain, rendez-vous à Ribeauvillé de 16h à 19h30, ou bien à Niederhergheim de 16h à 19h30 également.

Nouveau spectacle des Tréteaux Jeunesse à Mulhouse :

Tout au long de l'année, les Tréteaux Jeunesse organisent un ensemble de spectacles spécialement conçus pour les enfants et abordant des thèmes en tout genre sous diverses formes. Et à partir d'aujourd'hui, un nouveau spectacle se joue au Théâtre de la Sinne. Il s'appelle "Elle pas princesse, lui pas héros". Le spectacle est destiné aux enfants âgés de 6 ans et plus, et aura lieu à 15 heures cet après-midi.