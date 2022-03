ALSACE : L’institut de recherche en Hématologie et Transplantation lance aujourd’hui et pour 3 jours l’opération “Tulipes à coeur”. Pendant ses 3 jours, vous pouvez acheter des bouquets de tulipes dans 220 points de ventes de la région au prix de 6 euros. Les bénéfices seront utilisés pour aider la recherche contre la leucémie et les infarctus du myocarde. Plus d’infos sur le site irht.fr.

MULHOUSE : L’agglomération de Mulhouse a créé une application appelée “Klaxit”. Elle permet à tous les résidents de la M2A de covoiturer ensemble. Toutes les infos sur la page Facebook de la M2A.

MULHOUSE : Rendez vous à l'entrepôt de Mulhouse à 20h30 pour découvrir la pièce “Coup de foudre sans gluten”. L’histoire d’une nana vegan, d’un mec boucher de profession. Ils sont voisins de paliers et vont être obligés de passer la soirée du 31 Décembre ensemble. Vos entrées pour la soirée sur florfm.com.