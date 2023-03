Carnaval de Rouffach : Un week end festif débute dans la commune rouffachoise. Demain, place au grand bal costumé. Rendez-vous à la salle polyvalente de Rouffach avec au programme concours de costume et musique. Attention : L'entrée au bal masqué est interdite aux moins de 16 ans non accompagnés d'une personne majeure.

Et puis dimanche, les rues de Rouffach vont vibrer au rythme de la Grande Cavalcade. Une soixantaine de groupes et 1500 carnavaliers sont attendus pour défiler dans la ville.

L'accès à la cavalcade est également payant : 2€ (pour les plus de 12 ans uniquement).

Bon plan sportif maintenant : le semi marathon Mulhouse : C'est une épreuve de course à pied avec un parcours de 21 km dans les rues mulhousiennes. Le parcours vous emmènera dans plusieurs lieux emblématiques avec en prime une belle ambiance. Groupes de musique et DJ assureront l'ambiance tout le long du parcours. Il est encore possible de s’inscrire pour participer mais attention il faut obligatoirement un certificat médical.

Le départ est prévu demain matin à 9h au stade de l’Ill.

Le retour du Clandestin Comedy Club : L'événement revient à la Brasserie de Lutterbach pour une nouvelle soirée Stand-up de folie ! Vous pourrez découvrir sur scène 6 artistes de talent. Le clandestin comedy club c’est avec flor fm et c'est demain soir.

Ouverture des portes à 20h30. Début du show 21h00. L'entrée est gratuite et la sortie est au chapeau.