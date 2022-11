Coup d’envoi demain du SITV : Le SITV c’est le salon international du tourisme et du voyage. Ce salon revient pour une 37ème édition avec l’objectif de présenter aux visiteurs 500 destinations, classées en espaces thématiques : agences de Voyages, grands voyageurs, destinations en Alsace, en France, ou encore un espace Bien-Être ou Montagne…

Et comme chaque année, une destination est mise en avant. Pour cette édition 2022, l’invité d’honneur est La Nouvelle-Orléans en Louisiane !

A noter cet événement dans l'événement : Solidarissimo. Salon dans le salon qui met à l’honneur le tourisme responsable et respectueux des valeurs humaines.

Le SITV et solidarissimo c’est demain samedi et dimanche de 10 à 18h au Parc Expo de Colmar.

De l’humour à l’entrepôt de Mulhouse : Des ce soir vous pouvez découvrir le spectacle “le mari de ma femme” . Le soir de son 10ème anniversaire de mariage, Victor apprend soudainement l’existence de l’ex-mari de sa femme, et surtout son arrivée imminente ! Forcément rien ne va se passer comme prévu. Cette pièce s’annonce mémorable.. “Le mari de ma femme”, c’est ce soir, demain et samedi 20H30, à l’entrepot de Mulhouse. Info et résaravation sur lentrepot.org.

Soirée événement demain à Altkirch : C’est la soirée Génération 2000 avec DJ MAST. DJ Mast qui mixera le meilleur des sons de la génération 90/2000. Il y aura du Diam’s, Eminem, Gwen Stefani, du fatal bazooka aussi… Bref le meilleur des années 2000. RDV demain soir au PHARE à Altkirch. Événement en partenariat avec FLOR FM .