SITV 2023 : le salon du tourisme et des voyages de Colmar est ouvert

Le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) a ouvert ses portes ce vendredi au parc des expositions de Colmar. L'événement, qui se tient jusqu'à dimanche, propose aux visiteurs de découvrir des destinations du monde entier, des offres de voyages, des produits et services touristiques.

Cette année, la région à l'honneur est les Caraïbes. Les visiteurs pourront découvrir les richesses naturelles et culturelles de cette région, à travers des stands d'agences de voyage, de tour-opérateurs et de compagnies aériennes.

Le SITV est ouvert au public de 10h à 19h le vendredi et le samedi, et de 10h à 18h le dimanche.

Téléthon 2023 : des actions en faveur de la recherche contre les maladies rares à Ensisheim

Le Téléthon, le grand marathon caritatif pour soutenir la recherche contre les maladies rares, aura lieu le samedi 3 décembre sur France Télévisions. En attendant, des actions en faveur de l'événement auront lieu ce week-end, notamment à Ensisheim.

Au Duopole d'Ensisheim, un programme d'activités sportives est proposé ce vendredi et samedi. Ce vendredi à partir de 17h30, il y aura du cécifoot, de l'escalade, du foot, de l'initiation au judo, du handibasket, etc. Samedi à partir de 9h, il y aura du handball, de la méditation, du badminton, du twirling, des échecs, de la pétanque, etc.

Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes à tous. La recette des ventes de boissons et de restauration sera reversée au Téléthon.

Balneo Closing Party : une soirée électro au Resort Barrière Ribeauvillé

Le Resort Barrière Ribeauvillé organise ce dimanche la deuxième édition de sa Balneo Closing Party. Après une première édition réussie, l'établissement propose une nouvelle soirée festive dans ses bassins.

La soirée sera animée par Ian Kaçara, DJ local, et Chris Willsman, DJ international considéré comme l'un des DJs les plus en vue et les plus influents de la scène club actuelle.

La Balneo Closing Party aura lieu de 19h30 à minuit.