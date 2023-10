Soirée Octobre Rose au Kinépolis de Mulhouse

Ce soir, le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) organise une soirée ciné-débat avec pour thème central le "Parcours sein". L'objectif de cette soirée est de sensibiliser, d'informer et de mobiliser en faveur des femmes touchées par cette maladie.

En plus du débat, vous pourrez également assister à la projection du film "De plus belle", mettant en vedette Florence Foresti et Mathieu Kassovitz. Ce film raconte l'histoire inspirante d'une femme qui a triomphé de la maladie et qui réapprend à vivre.

Cette soirée ciné-débat aura lieu ce soir à 19h au Kinépolis de Mulhouse.

Laura Felpin à Colmar

L'humoriste originaire du Haut-Rhin, Laura Felpin, sera sur scène à la halle aux vins pour présenter son spectacle intitulé "Ça passe". Ce spectacle, qui a conquis le public dans toute la France, dévoile tout le talent de l'artiste. Il est à rappeler que Laura Felpin, native de Kingersheim, a décroché un Molière de l'humour en avril dernier. Elle est également apparue dans des émissions telles que "lol qui rit sort" et dans le dernier film d'Astérix et Obélix réalisé par Guillaume Canet.

Les filles du Volley Mulhouse Alsace à suivre ce soir

Ce soir, l'équipe de volley féminin de Mulhouse jouera son deuxième match de championnat au palais des sports, affrontant l'équipe nordiste de Marcq-en-Barœul. Après leur victoire 3-0 au Cannet samedi dernier, les joueuses de Mulhouse sont déterminées à enchaîner avec un deuxième succès.

Le match Volley Mulhouse Alsace vs. Marcq-en-Barœul débutera ce soir à 19h au palais des sports "Gilbert Butazzoni" de Mulhouse. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, vous pouvez visiter le site web volleymulhousealsace.fr ou consulter les pages Facebook et Instagram du Volley Mulhouse Alsace.