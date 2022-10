Du cinéma ce soir à l’Espace 110 d’Illzach : C’est le film "Taxi Driver" qui sera projeté. Film de Martin Scorsese de 1976. L’histoire d’un vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis. Il devient chauffeur de taxi à New York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête.

Cette séance exceptionnelle débute à 20H à l’espace 110 d’Illzach. A savoir que la diffusion de ce vieux film se fait en lien avec la pièce qui sera jouée demain : "La nuit juste avant les forêts". Ce film a notamment inspiré la mise en scène de ce spectacle.

Exposition Jules Verne au parc de Wesserling : Plus qu’une exposition, c’est une expédition fantastique dans l’univers de Jules Verne ! L’occasion de découvrir le 19ème siècle rêvé, imaginé et vécu par ce personnage emblématique. Cette exposition fait aussi la part belle au mouvement retro-futuriste très présent dans l’imaginaire de Jules Verne.

C’est une belle idée de sortie familiale par exemple. Cette expédition Jules est en cours au Parc de Wesserling, jusqu’en fin d’année.

Soirée Just Dance à la Loge du temps : RDV à Morschwiller-le-Bas pour profiter de cette soirée. Moment parfait pour laisser le danseur qui sommeille en vous s'exprimer et lui permettre de se déhancher toute la soirée ! Cette soirée just dance est prévue ce jeudi soir à la loge du temps . Si on vous en parle aujourd’hui, c’est parce si l’entrée est libre, l’inscription est par contre indispensable. Vous pouvez réserver cette soirée via le site internet de la loge du temps. https://lalogedutemps.4escape.io/booking/2022-10-13