Le bon plan après ces fêtes de Pâques c’est la Conférence détox :

Après avoir savouré des quantités de chocolat et passé des heures à table lors de ces fêtes de famille, il est temps de penser à la détox. Ce soir, à Mulhouse, deux experts seront présents pour expliquer ce qu'est la détox, présenter des méthodes naturelles pour éliminer les substances toxiques et expliquer comment la pratiquer efficacement.

La conférence sur la détox aura lieu ce soir, de 19h à 21h, au Grenier Verdoyant situé avenue Clémenceau. L'entrée est gratuite.

Le Parc du Petit Prince est officiellement ouvert :

La toute nouvelle saison du parc du Petit Prince vient de commencer ! Niché sur plus de 24 hectares de nature à Ungersheim, le parc propose 34 attractions et animations pour toute la famille. Cette année, deux nouveautés sont au rendez-vous : un spectacle animalier et une attraction spécialement conçue pour les tout-petits.

En plus de ces nouvelles attractions, le parc du Petit Prince propose également des classiques tels que le cinéma 4D, le parc indoor de trampoline, le manège du serpent, les chaises volantes, les ballons captifs, et bien d'autres encore.

Le parc du Petit Prince se définit comme un parc familial offrant des sensations douces. La philosophie du Petit Prince, personnage créé par Saint-Exupéry, y est également mise en avant.

Pour découvrir tout ce que la nouvelle saison du parc a à offrir, rendez-vous sur parcdupetitprince.com.

Colmar fête le printemps :

Un bel événement se déroule actuellement pendant trois semaines. Jusqu'au 30 avril, vous pourrez découvrir un marché de Pâques exceptionnel réunissant 70 producteurs de tous genres, ainsi que des expositions-ventes de créateurs. Mais ce n'est pas tout ! De nombreuses autres animations sont également proposées, telles que des concerts, des visites guidées, un marché aux fleurs, et bien plus encore.

Colmar fête le printemps est un événement familial à ne pas manquer, qui se déroule en ce moment et jusqu'au 30 avril au cœur de la ville.

www.printemps-colmar.com