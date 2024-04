Découvrez le nouveau spectacle présenté à l'Entrepôt de Mulhouse

"Je t'aime à l'italienne ou à l'algérienne" est le titre de cette comédie captivante qui raconte l'histoire d'amour entre Aïcha et Carlo, qui dure depuis deux ans. Cependant, Carlo n'a pas informé Farid, le meilleur ami et frère d'Aïcha, de leur relation. Le couple sera contraint de lui révéler la vérité, et les choses se compliqueront encore davantage avec l'arrivée de Rachel ! Une comédie pleine de rebondissements sur l'amour multiculturel, un véritable hymne à l'amour et à la mixité !

Cette pièce a déjà été jouée plus de 1000 fois devant un public de 500 000 spectateurs, un succès incontestable ! "Je t'aime à l'italienne ou à l'algérienne" est à voir ce soir, demain et samedi à 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse.

IAM en concert ce soir à Sausheim

IAM, le groupe emblématique de rap français, sera sur scène à Sausheim ce soir à 20h. Avec leur style musical unique, ils abordent des sujets importants tels que l'injustice sociale, le racisme et la violence urbaine. Leur album "L'École du Micro d'Argent" est toujours considéré comme l'un des meilleurs albums de rap français de tous les temps et a remporté de nombreux prix. IAM a véritablement marqué l'histoire de la musique française.

Retour de l'événement "Du Stade vers l'Emploi" à Colmar

Le "Du Stade vers l'Emploi" est de retour à Colmar pour faciliter les recrutements à travers un concept unique de job dating sportif. Les candidats et les recruteurs auront l'occasion de pratiquer ensemble différents sports tels que l'athlétisme, le rugby, le tennis de table et le basketball. Cette approche permettra aux entreprises de repérer les compétences et les savoir-être des candidats, d'échanger avec eux et d'envisager une collaboration professionnelle future.

Près de 20 entreprises seront présentes lors de cette manifestation, offrant des opportunités de recrutement dans une grande variété de métiers, et une centaine de candidats pourront participer, sans niveau sportif exigé.

"Du Stade vers l'Emploi" se déroule aujourd'hui au Stade Europe de Colmar.