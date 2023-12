Festival Paye ton Noël à Strasbourg

Le "Festival Paye ton Noël" à Strasbourg offre une version alternative du marché de Noël local. Il célèbre cette période festive de manière originale en proposant une série d'événements musicaux et théâtraux dans divers lieux de la ville. Au-delà du divertissement, ce festival met en lumière l'importance de la solidarité pendant les fêtes de fin d'année. Une cabane à cadeaux est ouverte pendant toute la durée du festival, permettant à chacun de déposer un présent et d'en repartir avec un autre.

Ce festival culturel et musical se déroule jusqu'au dimanche suivant à Strasbourg. Pour découvrir la programmation détaillée, rendez-vous sur le site de l'association organisatrice : www.pelpass.net

Visite guidée ce soir à Colmar

Pour ceux qui préfèrent une immersion dans la magie de Noël à Colmar, des visites guidées sont disponibles, proposant une exploration des ruelles pittoresques et des maisons à colombages dans un décor hivernal enchanteur. Ces visites permettent également de découvrir les traditions et coutumes de Noël en Alsace. Ce soir aura lieu une visite guidée, suivie d'autres occasions (mercredi, vendredi et le dimanche suivant), toutes débutant à 16h30. L'inscription est obligatoire via le site www.noel-colmar.com.

Collecte mobile de don du sang

En cette période critique, les stocks de sang sont malheureusement très bas. Il est essentiel de se mobiliser pour aider les patients et sauver des vies en donnant de son sang et de son temps. Plusieurs collectes sont organisées : aujourd'hui à la salle des fêtes d’Issenheim et à la salle Laurentia de Wintzenheim, à partir de 16h. Demain, une collecte aura lieu à Metzeral à partir de 16h30. Une grande collecte est également prévue à la Filature de Mulhouse de 13h à 18h15. Pour donner, il faut être majeur et en bonne santé.