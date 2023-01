One night of queen ce soir au Zénith de Strasbourg : One Night Of Queen est le spectacle hommage rendu à Queen. Les critiques parlent du show le plus authentique et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène avec les titres les plus légendaires du groupe. Sur scène, on retrouve Gary Mullen, sosie vocal et physique de Freddie Mercury.

One Night Of Queen était initialement programmé en janvier 2021. Reporté plusieurs fois ces 2 dernières années, enfin le spectacle aura lieu ce soir à partir de 20h au zénith de Strasbourg.

Retour de la lanterne magique à Village-Neuf : La Lanterne Magique c’est le club de cinéma international pour enfants de 6 à 12 ans. Club qui propose chaque mois un nouveau film à découvrir au cinéma, en s’amusant ! Des séances avec des adultes mais pas les parents. L’idée est d’ouvrir les enfants à l’art du cinéma; d’aiguiser leur sens critique. C’est très très sympa !

Une séance sera proposée ce soir. Il faut s'abonner, vous pouvez le faire via le site internet de la mairie de Village Neuf.

Soirée Karaoké Dance 100 % fille à Mulhouse : Les filles, ce bon plan est pour vous. Une soirée privée pour décompresser de la reprise, pour s’amuser, se défouler, une soirée de folie! Karaoké Dance c’est ce soir à partir de 19h à Il cappuccino Bar à Mulhouse. C’est sur réservation, vous pouvez encore vous inscrire par téléphone au 06 02 60 45 27.