Découvrez Lilia Benchabane à l'entrepôt de Mulhouse

Sous le titre audacieux de "Handicapée méchante", Lilia Benchabane, malvoyante de naissance et albinos, aborde son handicap avec une dose importante d'autodérision, portant un regard sans compromis sur la société. Elle ne mâche pas ses mots ! À noter que son one-woman-show est déconseillé aux moins de 14 ans.

"Handicapée méchante" de Lilia Benchabane est à découvrir ce soir, ainsi que vendredi et samedi à 20h30 à l'entrepôt de Mulhouse. Informations et réservations sur lentrepot.org.

Afterwork à Colmar

Le tout premier afterwork de l'année 2024 se déroule ce soir à Colmar, au No va club - Cerf noir. Rendez-vous à partir de 19h pour profiter d'une soirée riche en surprises : tarifs spéciaux, amuse-bouches, et DJ CRAM aux platines. Tout est réuni pour bien commencer cette nouvelle année !

Le salon Mineralexpo se prépare à Mulhouse

La 45e édition de ce salon se tiendra ce week-end au parc des expositions de Mulhouse. Un événement incontournable pour les passionnés de minéraux, fossiles, météorites, etc. Sur place, des pièces exceptionnelles et des passionnés prêts à partager leurs connaissances. Des activités spécialement prévues pour les enfants, une grande tombola et des options de restauration seront également disponibles. Mineralexpo, c'est ce week-end, de 9h à 18h, au parc expo de Mulhouse.