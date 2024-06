La passion du cirque à l’honneur à Ensisheim

La médiathèque d’Ensisheim met en avant le monde du cirque avec une exposition dédiée. L'objectif est de montrer comment le travail des artistes se transforme en éblouissement autour de la piste aux étoiles. Cette exposition est une véritable invitation à un voyage dans le temps, car la passion du cirque est une histoire de tradition et de transmission. Venez découvrir "La passion du cirque" dès aujourd’hui et jusqu’à samedi à la médiathèque d’Ensisheim.

Gregory Ott en concert à l’Eden de Sausheim

Gregory Ott, pianiste d'exception, propose ce soir un concert de piano original. Il se produira non pas sur scène, mais au milieu de son public, offrant ainsi un concert à 360 degrés autour du piano pour un moment intime et intense. Si le temps le permet, le concert se tiendra en plein air à la colline de jeux de Sausheim. En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu à l’Eden de Sausheim, suivant le même principe. Le concert de Gregory Ott commence ce soir à 20h à Sausheim. Infos et réservations sur www.eden-sausheim.com

Rock After Work ce soir au Noumatrouff de Mulhouse

Ce soir, c'est Rock After Work au Noumatrouff de Mulhouse. Le principe est simple : passer un moment de détente en découvrant gratuitement un groupe de rock. Ce soir, c'est le groupe Shivas, formé à Portland, qui vous attend. Après avoir parcouru tous les États-Unis, ils font leur retour en Europe. Un bel événement pour les amateurs de rock guitare ! Rock After Work, c'est ce soir à partir de 18h30 au Noumatrouff de Mulhouse, et c’est gratuit.