COLMAR : Tout le mois de Mai les structures gonflables d’Aqua’gonfle à la base nautique de Colmar Houssen (Obstacles, sauts, glisses…). vous accueillent tous les mercredis, samedis et dimanche de 13h à 19h. Plus d’infos sur aquagonfle.fr.

COLMAR : Rendez vous aujourd’hui de 13h30 à 17h30 à l’Observatoire de la Nature à Colmar pour participer à leur Escape Game. Un coffre a été trouvé dans la forêt du Neuland, le problème c’est qu’il est fermé par un cadenas. C’est à vous de retrouver le code. Le tarif pour participer est à 8€. Toutes les infos sur le site observatoirenature.fr.

MULHOUSE : Le zoo de Mulhouse vient de mettre en place une biblio-verte dans le zoo. Tous les mercredis, jeudis et vendredis vous pourrez vous rendre dans cette petite roulotte pour emprunter un livre et lire dans le parc. Renseignements supplémentaires sur la page Facebook du Parc Zoologique et Botanique.