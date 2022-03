MULHOUSE : Aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le parc expo de Mulhouse accueille le salon extérieurs et jardins. Au total, des centaines d’artisans présents spécialisés en décoration, aménagement, piscines et spa… Vous avez toutes les infos sur le salon sur le site du parc expo de Mulhouse.

MULHOUSE : De vendredi à dimanche, découvrez le rendez vous des copines du côté de Mulhouse. Le concept ? 3h30 de détente entre filles avec des ateliers maquillage, auto massage, relaxation. C’est à partir de 49€ par personne, infos et réservations sur le site lerendezvousdescopines.fr.

RIXHEIM : Ce soir, nouvelle soirée humour au biotiful café. Le bioti comedy show est de retour dès 21h avec 6 humoristes venus de toute la france présents sur scène. L'entrée est à 15€, restauration sur place. Le numéro pour réserver : 03 89 59 02 92

MULHOUSE : Les Scorpions de Mulhouse jouent actuellement les Plays Down pour tenter de rester en Ligue Magnus. Nouvelle rencontre ce soir 20H à l’Illberg face à Briançon. Vos entrées à gagner sur florfm.com.