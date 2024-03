Journée de dépistages à Colmar

Les Hôpitaux Civils de Colmar, en collaboration avec le réseau solidaire France Rein dans le cadre de la semaine du rein, organisent une journée de dépistage. En France, 1 personne sur 10 est touchée par la maladie rénale, parfois sans le savoir. Pour vous faire dépister et participer à des ateliers de sensibilisation et d'information, rendez-vous ce lundi de 9h à 17h à l'Espace Duhamel des HCC. L'événement est bien entendu gratuit.

Réouverture de la Nef des jouets à Soultz

Après une pause hivernale, la Nef des Jouets ouvre à nouveau ses portes. Soldats de plomb, poupées, voitures, trains, ours... tout vous attend pour cette nouvelle saison. Les enfants pourront également profiter d'aires de jeux spécialement conçues pour éveiller leur imagination lors de la visite du musée. À cette occasion, notez que l'exposition "Les jeux vidéo : des origines à nos jours" est prolongée jusqu’au 07 juillet. Ne manquez pas le 24ème salon des ours et poupées le dimanche 07 avril. La Nef des Jouets est désormais ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h.

Foire du printemps à Colmar

La foire du printemps fait son grand retour à Colmar. C'est un rendez-vous incontournable avec des manèges à sensations ou enfantins, des stands de tir, des attractions... Retrouvez toutes les saveurs de la fête foraine à Colmar, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. La foire de printemps se tient jusqu’au 24 mars sur la place Scheurer Kestner à Colmar, de 14h à 22h, sauf les vendredis et samedis où elle ferme à minuit.