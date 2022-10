Collecte mobile de don du sang : Aujourd’hui c’est à Berrwiller qu’on se mobilise. Les donneurs majeurs et en bonne santé sont attendus entre 16h30 à 19h30 ce mardi rue d’or.

Et si jamais notez que demain c’est à Pulversheim qu’une collecte similaire sera organisée entre 16 et 19h. Vous pouvez d’ores et déjà noter ce rdv et prévoir un créneau pour cet acte citoyen.

Du théâtre ce soir à la Comète de Hésingue :C’est la pièce la machine de Turing qui est à découvrir. Et ce n’est pas n’importe quelle pièce puisqu’elle a été récompensé de 4 molières.

L’histoire de Allan Turing, précurseur de l’intelligence artificielle, inventeur de l’ordinateur. Il avait été recruté par les services secrets britanniques ; une histoire classée secret défense jusqu’en 2000. Aujourd’hui on peut découvrir l’histoire de ce génie sacrifié sur scène. La machine de Turing c’est ce soir dès 20h30 à la comète de Hésingue.

Les Journées d’octobre qui continuent à Mulhouse : avec un beau programme aujourd’hui : il y aura un atelier création florale cet après midi 14h30 et ce matin démonstration des apprentis pâtissiers du CFA Roosevelt. Debut 10h, jusqu'à 16h. Et en parallèle, les 280 exposants des journées d’octobre.

Sans oublier l’incroyable spectacle folie Flore. RDV à Mulhouse au parc expo fin de l'événement ce dimanche 16 octobre.