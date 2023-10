Événement à Mulhouse pour découvrir les métiers du Numérique

Participez à la journée Bizz and Buzz, un événement collaboratif en partenariat avec Pôle Emploi, Sémaphore et la CCI Alsace Eurométropole, qui vous offre l'opportunité de découvrir les divers métiers du secteur numérique et les perspectives d'emploi qui s'y rattachent. De plus, profitez de plusieurs ateliers et formations, notamment sur la visibilité sur les réseaux sociaux et le référencement de sites internet. Cette journée dédiée aux métiers du numérique se déroulera ce mercredi de 9 h à 17 h, à l'adresse suivante : rue François Spörry, Mulhouse. L'inscription est gratuite !

Apéro coup de cœur à Orbey

Les passionnés de cinéma et de littérature sont invités à se retrouver lors de l'apéro coup de cœur, un événement convivial permettant à plusieurs participants d'échanger sur leurs coups de cœur, qu'il s'agisse de romans, de films, de séries, et bien plus encore. Venez partager ces découvertes autour d'un apéro à la bibliothèque d'Orbey, ce soir à 18h.

"Un dîner d'adieu" au théâtre de la Sinne à Mulhouse

Découvrez ce soir au théâtre de la Sinne à Mulhouse la pièce de théâtre intitulée "Un dîner d'adieu", qui explore la question de pourquoi nous assistons si souvent à des dîners auxquels nous n'avons pas envie de participer, pour voir des amis qui ne le sont plus vraiment. Dans cette pièce, les personnages Pierre et Clotilde Lecoeur décident justement d'organiser des dîners d'adieu, représentant l'ultime forme de divorce amical. Vous retrouverez Cartman dans le rôle de Pierre et Laetitia Milot dans celui de Clotilde. Cette comédie promet une soirée divertissante à ne pas manquer, ce soir à 20h au théâtre de la Sinne de Mulhouse.