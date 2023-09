Portes ouvertes de l'AJC Danse Wattwiller :

L'Association pour la Jeunesse et la Culture de Wattwiller propose des cours de danse pour tous les âges depuis plus de 25 ans. Nous offrons une variété de styles de danse, tels que le Hip-hop, le Modern Jazz, le classique, et même le Bollywood, par exemple. N'hésitez pas à venir essayer un ou plusieurs cours tout au long de cette semaine de portes ouvertes, d'autant plus que c'est gratuit. Vous trouverez les horaires des cours et des séances d'essai sur le site ajc-danse.fr.

Nouvelle revue au Paradis des Sources :

Le coup d'envoi officiel a été donné ce week-end pour le nouveau spectacle du Paradis des Sources, intitulé "À vos souhaits". Il s'agit d'un spectacle spectaculaire mêlant danse, magie, acrobaties et imitations. Cette revue invite tout le monde à rêver, oser et essayer ! "À vos souhaits" est à découvrir au Paradis des Sources de Soultzmatt. Plusieurs représentations seront proposées chaque semaine au cours de cette nouvelle saison. Pour réserver, rendez-vous sur le site leparadisdessources.com.

Collectes mobiles de don du sang :

La mobilisation pour le don du sang se poursuit. En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La participation des donneurs est essentielle au quotidien. Dans les prochains jours, de nombreuses collectes mobiles sont prévues. Ce matin, une collecte a déjà eu lieu à Sausheim à partir de 8h. Dans l'après-midi, une autre se déroulera à Issenheim à partir de 16h, juste à côté de la mairie. Demain, mardi, rendez-vous à Vieux Thann dès 16h. Mercredi, des collectes sont prévues à Pfastatt à la Maison des Associations, à Altkirch à la Halle au Blé, ainsi qu'à Schlierbach. Retrouvez tous les détails sur dondesang.efs.sante.fr