MULHOUSE : Le Musée Electropolis de la ville de Mulhouse vous invite à son parcours découverte “La chasse aux lapins cachés”. Un livre enquête est fourni à l’entrée du Musée pour mener à bien la mission. C’est ouvert toutes les vacances de 10h à 18h sauf le vendredi Saint et le Lundi de Pâques, sans réservation. Toutes les infos sur le site musee-electropolis.fr.

SAINT-HIPPOLYTE : Le domaine viticole Sylvie Fahrer organise pendant toutes les vacances un jeu de piste baptisé “Bibala et la fontaine de jouvence”. Pendant une heure, vous découvrez le vignoble et le village de Saint-Hippolyte en suivant les indices. Le parcours est accessible à tous, seul ou en famille.

MULHOUSE : La Ville de Mulhouse organise la 4ème édition du Run Archery Alsace les 23 et 24 Avril prochain au stade nautique de l’Illberg. Le principe ? Un biathlon alliant course à pied et tir à l’arc. Débutant ou confirmé vous pouvez vous inscrire sur le site runarchery-alsace.fr