Speed jobing aujourd’hui à Strasbourg :

Nous vous proposons un événement innovant, alliant les avantages du speed dating et du job dating, ouvert aux jeunes à la recherche d'une alternance. Si vous êtes dans cette situation, vous aurez l'opportunité de rencontrer des entreprises et peut-être de décrocher un contrat d'apprentissage.

Cet événement se tiendra de 10h à 12h, avec une mise en avant des secteurs de l'audit/gestion et des ressources humaines. Ensuite, de 13h à 15h, ce sera au tour de la filière communication d'être mise en avant, suivie de la filière commerce et marketing jusqu'à 17h.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Strasbourg, vous pouvez toujours candidater en ligne sur notre plateforme dédiée : www.escm-ecole.fr.

Vincent Dedienne ce soir à la Filature de Mulhouse :

L'humoriste Vincent Dedienne vient présenter son one man show "Un soir de gala" à la Filature de Mulhouse ce soir à partir de 20h. Le spectacle tourne depuis un an et met en scène une multitude de personnages drôles et sensibles, allant des gentils-comme-tout aux cinglés en passant par les optimistes et les losers. C'est à la fois très drôle et très efficace !

Si vous souhaitez assister au spectacle de Vincent Dedienne, vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site www.lafilature.org/spectacle/un-soir-de-gala

Autre spectacle à découvrir : les hommes viennent de mars, les femmes de Vénus:

Paul Dewandre propose un spectacle unique qui est un hymne à une meilleure compréhension mutuelle entre hommes et femmes. Les femmes en sauront plus sur les hommes et inversement. Ce spectacle, déjà joué devant plus de deux millions de spectateurs, continue de cartonner partout où il passe.

Si vous voulez vivre une soirée exceptionnelle, ne manquez pas "Le hommes viennent de mars, les femmes de vénus" sur la scène de l'Eden de Sausheim ce soir à partir de 20h. C'est un spectacle à voir absolument !