Festival "Le Temps des Impros" à Kingersheim

Bienvenue à la 4ème édition du festival "Le Temps des Impros", qui prendra ses quartiers cette année aux Sheds à Kingersheim !

Ce soir, dès 20h, c’est la Jam Session. Une grande scène ouverte à tous les improvisateurs locaux, qui sont invités à fouler les planches.

Demain, de 10h à 12h, un atelier d'initiation au théâtre d’impro sera proposé, suivi l’après-midi de 4 spectacles d’improvisation.

Et pour clôturer en beauté, toujours demain soir, un grand CATCH D’IMPRO vous attend à 20h30 !

Tout au long du week-end, une restauration rapide sera disponible, ainsi qu’une pause musicale avant le début du catch impro.

Rendez-vous ce soir et demain aux Sheds de Kingersheim pour ce festival d’impro !

Festival "Zen Altitude" à Muhlbach-sur-Munster

Le "Zen Altitude Festival" est le lieu de rencontre entre sérénité et énergie positive. Un festival dédié au bien-être pour partager un art de vivre différent avec le plus grand nombre ! Plus de soixante professionnels seront présents, ainsi que plusieurs stands d'information et de découverte, des ateliers, des conférences, de la danse intuitive, une immersion dans le yoga...

Dès 19h, laissez-vous emporter par la danse et la musique du monde pour un moment festif !

Le "Zen Altitude Festival" débute dès aujourd’hui et se poursuit tout le week-end au complexe sportif et culturel de Muhlbach-sur-Munster.

Showcase exclusif de Dadju demain soir

La star Dadju sera en showcase exclusif demain, samedi 13 avril, au Rébus à Auggen. Un show live exceptionnel !!! Dadju enchaînera ses plus grands succès pour vous, en direct sur la scène du Rébus Club : "I love you", "Reine", "Jaloux", "Compliqué"... et bien d'autres encore car la liste est longue. Ne manquez pas ce showcase de folie avec Dadju demain soir au Rébus à Auggen, à partir de 22h, avec FLOR FM.