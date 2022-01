MULHOUSE : La bibliothèque de Mulhouse Dornach propose aux enfants à partir de 8 ans de participer à l’atelier Anima’theque. Un atelier de création autour du bricolage, de l’écriture et du dessin. Ça a lieu de 14h à 16h sur réservation sur le site bibliotheques.mulhouse.fr.

TURCKHEIM : Une sortie au grand air est organisée par le magasin Bikeandrunin situé à Logelbach. Rendez vous pour une course de nuit ce soir dès 19h15 du côté de Turckheim. Ça devrait durer entre 1h et 1h15 pour se terminer par une bonne galette des rois. Après l'effort, le réconfort. Informations et inscriptions sur la page Facebook Bike And Run’in Veloland.

MORSCHWILLER : La loge du temps à Morschwiller vous propose une nouvelle soirée entre amis ou en famille, la soirée Loup Garou. Le principe est simple, dans ce jeu une personne est désignée Loup Garou, c’est aux autres participants de deviner qui ça peut bien être. La soirée commence à 19h30, c’est 10€ pour y participer. Réservations via la page facebook de la loge du temps.