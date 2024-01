C'est le lancement de la saison carnavalesque à Leymen.

Les Carnavals alsaciens ont pour objectif commun de chasser le froid hivernal et de célébrer l'avènement du printemps, mais surtout de créer une atmosphère festive dans les rues. À Leymen, les festivités débutent ce week-end avec le grand bal du carnaval prévu demain à 21h à la salle Landskrom. Une autre soirée est également prévue le 20 janvier, suivie de la cavalcade des rues le 4 février, où 20 chars sont attendus.

Le Salon du Mariage commence demain à Colmar.

Il invite les futurs mariés à se préparer soigneusement pour le plus beau jour de leur vie. Ce salon offre l'avantage de rassembler en un seul lieu tous les professionnels qui contribueront à la réussite du mariage, tels que les faire-parts, alliances, robes de mariée, traiteurs, photographes, et voyages de noces. Une cinquantaine de spécialistes seront présents, avec des défilés prévus chaque jour à 11h30, 14h30 et 17h. Le salon du mariage se tiendra à Colmar au parc expo ce samedi et dimanche. Pour plus d'informations, visitez www.jepreparemonmariage.fr/.

La soirée "Elevation by Trance Me up" aura lieu demain à Hésingue.

Organisée par Trance Me Up, un jeune label associatif français visant à dynamiser la communauté Trance en France, cette soirée Trance mettra en vedette des DJ locaux et l'une des stars de la scène Trance en Suisse : Madwave. L'entrée est fixée à 25 euros, avec une offre spéciale : des navettes gratuites seront disponibles au départ de St Louis. "Elevation by Trance Me Up" se déroulera demain de 22h à 5h30 au B612 à Hésingue.