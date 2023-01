Une comédie ce soir au théâtre de la Sinne : Une pièce de théâtre, une comédie de et mise en scène par Olivier Lejeune.

L’histoire de 5 personnages, des destins qui vont se croiser: Une personne dépressive, un imitateur obligé de fuir de peur des représailles de certains politiciens qu’il a massacrés pendant les présidentielles ; une artiste-peintre fantasque qui vit dans son parking pour se protéger des ondes électromagnétiques, un architecte déluré, ou encore un comptable diabolique ..

Ça vous dresse un peu le tableau. Leur rencontre sera étonnante et pleine de surprise. Cette pièce est à découvrir ce soir 20h30 au théâtre de la Sinne.

Quinzaine de la danse en cours à Illzach : La Quinzaine de la Danse est un événement qui unit les forces de l’Espace 110, de La Filature et du Ballet de l’Opéra national du Rhin. Avec comme objectif la mise à l’honneur de la danse. Une douzaine de spectacles seront proposés dès aujourd’hui et jusqu’au 31 janvier. Un programme riche et varié. Et ce soir c’est le spectacle de danse nommé Rouge est une couleur froide. Un show à découvrir à l'ESPACE 110 d’Illzach

Soirée Loup garou à la loge du temps : C’est un jeu de rôle basé sur une histoire de Loup Garou. En fait on est plongé dans une forêt d’apparence paisible mais une fois la nuit tombée, une menace terrifiante se réveille … certains villageois se transforment en créature dangereuses et menaçantes

La soirée débute à 19h30 avec un accueil dès 19h. Inscription nécessaire , envoyez un mail à contact@lalogedutemps.fr