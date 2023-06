Foire kermesse du printemps à Mulhouse :

Cette foire s'est installée sur le Champ de Foire de Dornach depuis le week-end dernier. Petits et grands peuvent y retrouver les attractions des forains, ainsi que les jeux d'adresse et les gourmandises !

La fête foraine est l'activité familiale par excellence ! Vous pouvez en profiter tous les jours de 14h à 22h jusqu'au dimanche 25 juin.

Fête de l’Eau à Wattwiller :

Cette Fête de l'Eau est un rendez-vous dédié à la création artistique. Les artistes invités cette année travaillent sur la thématique de la tempête et exposent leurs œuvres, comprenant des sculptures, des photographies, des peintures, et bien plus encore. Cet événement est prévu pour durer deux semaines, jusqu'au 25 juin. Il s'agit d'un parcours d'art contemporain en plein air à Wattwiller.

Il est également possible de profiter d'une visite guidée et commentée de l'exposition. Pour cela, veuillez prévoir un montant de 2 euros.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web suivant : www.few-art.org

Escape Game au pied du Haut Koenigsbourg :

L'Association des communes touristiques du Haut-Koenigsbourg organise pour la première fois un escape game. Cette initiative vise à permettre aux visiteurs de se promener dans les cités alsaciennes, de les découvrir tout en s'amusant et en résolvant des énigmes.

Pour participer, il est nécessaire de se procurer un livret de jeu, disponible dans les offices du tourisme des communes participantes.

Au total, 10 villages participent à l'événement, dont 5 dans le Haut-Rhin : Bergheim, Rodern, Rorschwihr, Thannenkirch et Saint-Hippolyte. L'objectif est de reconstituer une carte afin de trouver un trésor.

Le prix du livret de jeu s'élève à 25 euros.