Nouvelles collectes mobiles de don du sang

Le don du sang est un acte généreux et vital, permettant de sauver des vies et d'améliorer la santé des patients. Pour faciliter cet engagement, plusieurs collectes mobiles sont organisées dans le Haut-Rhin dans les prochains jours. Aujourd’hui, vous pouvez donner votre sang à Rouffach, Pfastatt, et Lièpvre. Demain, les collectes se tiendront à Hochstatt, Bennwihr, et Hombourg. Le point culminant de cette semaine sera la Journée mondiale des donneurs de sang ce vendredi. À cette occasion, des collectes festives avec de nombreuses animations auront lieu à la Maison du don de Colmar de 13h à 19h et à celle de Mulhouse de 9h à 19h【6†source】【7†source】.

Deuxième entraînement des Mulhousiennes ce soir

Pour vous préparer à la course caritative dans une ambiance conviviale, rendez-vous ce soir à 18h30 à Soultzmatt. Cet entraînement en pleine nature promet un cadre magnifique. Après la course, une réhydratation avec les eaux Lisbeth et une visite surprise sont prévues. Cet événement est réservé aux coureurs et est entièrement gratuit. Aucune inscription n'est nécessaire, venez simplement à 18h30 aux sources de Soultzmatt.

Événement sportif demain : le RUN 5 parc des collines

Ne manquez pas le rendez-vous sportif et festif du Parc des Collines à Mulhouse demain. Cette 10e édition propose une course de 5 km non chronométrée, ouverte à tous, que vous pouvez faire en courant ou en marchant. La soirée se poursuivra avec des animations musicales, des tartes flambées et des boissons. L'événement est gratuit mais nécessite une réservation via le site Weezevent. Le départ est à 18h30 au Garage Guy Frey, Annexe Multimarques, rue Victor Schoelcher à Mulhouse.