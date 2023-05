Coup d’envoi ce week end de la Foire de Mulhouse :

La Foire de Mulhouse, un événement emblématique depuis 75 ans, est de retour avec 250 exposants et de nombreuses animations. Parmi celles-ci, Briques en folie propose des monuments alsaciens mythiques construits en LEGO, tandis qu'Auto'Folie mettra en avant les voitures de demain. Il y aura également un espace dédié au bien-être des chats appelé Chat'Folie, en collaboration avec la SPA de Mulhouse. Enfin, une nouveauté cette année est l'ajout d'un Festival des Cocktails. La Foire se déroule au parc expo de Mulhouse à partir de demain et jusqu'au 21 mai.

Grande braderie de printemps demain à Wittenheim :

Ce samedi, Le Relais Est organise sa grande braderie de printemps. Cette organisation a pour but de créer des emplois en insertion pour des personnes en situation d’exclusion. Il est donc important de les soutenir en participant à cette braderie. Vous pourrez y trouver des vêtements, chaussures, linge de maison, et bien plus encore, à des prix très abordables. Le Relais Est vous attend demain de 9h à 16h, rue de la Hardt à Wittenheim. De plus, une petite restauration sera disponible sur place.

La Fête du cochon est de retour à Ungersheim :

Depuis plus de 50 ans, la Fête du Cochon anime la ville d'Ungersheim tous les mois de mai. Cette grande fête populaire s'étale sur une dizaine de jours et se déroule sous un chapiteau pouvant accueillir jusqu'à 1 600 personnes. Ce soir à 22h, place à une soirée fiesta Reggaeton. Demain à 19h, ce sera la soirée années 80. Il y aura également des espaces de restauration sur place. La Fête du Cochon commence ce vendredi et se terminera le dimanche 21 mai prochain au cœur d'Ungersheim. Pour découvrir le programme complet et tous les détails, rendez-vous sur https://www.lafeteducochon.fr/.