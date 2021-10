COLMAR : La ville a lancé son festival du film, qui va durer jusqu’à samedi. Au programme de la semaine, plusieurs films diffusés en Avant Première au CGR de Colmar en présence des équipes. Ce soir dès 19h, vous pourrez voir ou revoir le téléfilm de France 3 "Meurtres à Mulhouse” diffusé mardi dernier, en présence de toute l’équipe, des acteurs… dont l’humoriste et acteur Willy Rovelli. Vous pourrez également découvrir le film “Le test” avec Alexandra Lamy au casting. L’histoire d’une famille parfaite, aucun souci à l’horizon sauf qu’un jour la mère apprend qu’elle est enceinte et apparemment c’est pas une si bonne nouvelle. Les infos complètes sur le site festival-film.colmar.fr.

MULHOUSE : Ce soir les filles de l’ASPTT Mulhouse jouent leur deuxième match de la saison de Volley, le premier à domicile au Palais des Sports de Mulhouse face à Chamalières, 11ème du classement. La rencontre démarre à 20h. Les billets dispos sur le site aspttmulhousevolley.fr

MULHOUSE : La Nef des Sciences de Mulhouse vous accueille jusqu’au 5 Novembre du mardi au vendredi pour l’expo “Toujours plus loin, la conquête spatiale”. L’occasion de découvrir et comprendre les dernières découvertes spatiales. Infos et réservations sur le site nef-sciences.fr