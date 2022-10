Découverte de la danse orientale ce soir à Mulhouse : Youdance c’est le nom de cet évènement dont le but est de vous faire découvrir les techniques de danse orientale dans un ambiance conviviale ! Accessible à partir de 12 ans. C’est le studio Chorégraphica qui organise ce stage de danse. Studio situé 21 Rue de la Sinne à Mulhouse. RDV entre 18h30 et 20h30

Spectacle familial cet après midi à Munster : Ce spectacle c’est "Légendes de fantômes et revenants en Alsace". Les fantômes et revenants, le diable et les sorcières, font partie du monde des peurs. Forcément ce sujet inspire les artistes et cet après midi c’est Gérard Leser qui va les mettre en scène à Munster. Un spectacle dans le cadre du festival « La Vallée des Contes ». RDV à partir de 15h à la médiathèque de la vallée de Munster, avec vos enfants. D’autant plus que c’est gratuit.

After work à Mulhouse ce soir : C’est du côté du pub irlandais le Shamrock que vous êtes conviés à venir prendre l’apéro ce soir... Début à 19h dans une ambiance irlandaise. Au programme comme d’hab : Tarifs After-work sur certaines boissons ( à consommer avec modération) mais aussi des planchettes fromage/charcuterie pour rendre le moment convivial. Afterwork ce soir au Shamrock à Mulhouse.