Journées Portes Ouvertes de Stellantis à Sausheim

L'usine vous invite à découvrir ses secrets de fabrication lors d'une immersion au cœur de la production. La visite dure de 3 à 3h30 et est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Les participants doivent porter un pantalon, des manches longues et des chaussettes, ainsi que fournir une pièce d'identité. L'entreprise fournira un gilet jaune, des gants, des lunettes de sécurité et des chaussures de sécurité (veuillez indiquer votre pointure avant la visite). Veuillez noter que la prise de photos est interdite. Pour participer, il est impératif de s'inscrire sur boutique.tourisme-mulhouse.com. Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l'inscription. Ces journées portes ouvertes ont lieu aujourd'hui et chaque jeudi au moins jusqu'en février, à partir de 13h15.

Late Show à l'Américaine ce soir à l'Entrepôt de Mulhouse

Benjy Dotti se produira sur la scène de l'Entrepôt pour un spectacle inspiré des fameux late shows américains, à la manière de Jimmy Fallon. Pendant son spectacle, il caricaturera l'actualité, les célébrités et les personnalités politiques à travers des sketchs, des parodies, des performances en direct et des vidéos humoristiques détournées. Le late show à l'américaine de Benjy Dotti aura lieu ce soir, demain et samedi à l'Entrepôt de Mulhouse, à 20h30. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur lentrepot.org.

Festi'marrante à Wittenheim

La Compagnie de l'Amarante organise la 7e édition de Festi'marrante. Cet événement permet de présenter les productions annuelles de la Compagnie de théâtre, ainsi que de favoriser les rencontres avec d'autres compagnies amateurs de la région. Au programme, quatre jours de représentations théâtrales adaptées à tous les âges. Les festivités débutent ce soir à la salle Gérard Philippe de Wittenheim. Vous pouvez trouver l'intégralité de la programmation sur la page Facebook de la Compagnie de l'Amarante. De plus, une buvette et des options de restauration légère seront disponibles sur place.