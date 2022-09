Exposition sur la mode à Mulhouse : Précisément une expo sur la mode et les tissus imprimés. Les imprimés c'est indémodables depuis 200 ans, forcément cela méritait d' être mis en avant à l'occasion d'une belle exposition au musée de l'impression sur étoffe. Il y a plein de pièces exceptionnelles exposées, des tenues anciennes, d'autres plus modernes. Expo mode et tissu , c' est chaque jour au musée de l' impression sur étoffe . Plus d'info

Initiation au karaté : L'association France shotokan karaté Colmar qui vous invite à venir découvrir gratuitement la discipline. Rappelons que le karaté est un art d'autodéfense avec beaucoup de valeurs sportives et humaines.

L'initiation débute à 19h ce soir au gymnase Jean Macé de Colmar. Si vous avez un kimono, portez le mais sinon un simple survêtement suffira. A savoir qu' il y aura un verre de l'amitié après l'entraînement participatif.

Collecte mobile de don du sang à Issenheim : Quoi de mieux que de débuter la semaine en faisant une bonne action, donner un peu de son sang. Une collecte mobile sera organisée en fin de journée à Issenheim. Si vous êtes majeurs et en bonne santé, si vous souhaitez faire un don, rdv entre 16 et 19h30 , près de la mairie, route de Rouffach à Issenheim. Plus d'info