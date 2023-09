Séance de Relaxation Gratuite à Zillisheim :

Vous êtes invités à participer à une séance gratuite de relaxation et de gestion du stress qui aura lieu ce mardi au foyer Saint-Laurent de Zillisheim. C'est une excellente opportunité de prendre du temps pour vous, de réduire la fatigue physique et mentale. Vous êtes encouragés à apporter un plaid et un coussin pour vous envelopper dans le confort, ainsi qu'un tapis de sol si vous en possédez un. Dans le cas contraire, un prêt sera disponible sur place.

Les deux premières séances sont offertes, et vous avez également la possibilité de vous inscrire pour l'année. La première séance de relaxation aura lieu ce soir à partir de 18h30, et une autre séance est prévue pour le mardi prochain.

Bourse aux Livres à Mulhouse :

C'est une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de lecture, ainsi que pour les étudiants à la recherche des livres requis pour leurs cours cette année. Une bourse aux livres se tiendra de 9h à 19h à la gare de Mulhouse. Les livres seront disponibles à un prix unique de 1€ chacun. Les recettes de cette vente seront destinées à soutenir l'Orphelinat National des Chemins de Fer (ONCF).

Portes Ouvertes de Gospel's Rejoicing :

Venez découvrir le chant Gospel lors des portes ouvertes de Gospel's Rejoicing à Brunstatt. Gospel's Rejoicing est un groupe unique, offrant un répertoire exclusivement axé sur le Gospel traditionnel. L'association compte actuellement une trentaine de choristes amateurs et recherche de nouveaux talents. Les répétitions ont lieu chaque mardi de 19h30 à 21h30 en alternance entre Brunstatt et Colmar, avec des possibilités de co-voiturage.

Si vous êtes passionné par le chant et que vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, rendez-vous aux portes ouvertes entre 19h30 et 21h30 à l'adresse suivante : Rue Jacques Schultz à Brunstatt.