Wittenheim : Les vacances se poursuivent. Pour en profiter en famille, le magasin Cora Wittenheim organise son Escape Game de Pâques avec FLOR FM aujourd’hui et samedi de 10h à 17h. Un escape game en version digitale, vous pourrez jouer directement via votre smartphone. Et la bonne nouvelle en plus c’est que c’est gratuit. Pour y participer, il suffit de vous inscrire ICI.

Colmar : Dès aujourd’hui et pendant toutes les vacances scolaires, vous pouvez également faire un tour au Musée du Chocolat de Colmar. Le musée propose du mercredi au dimanche à 16h15 un atelier de confection d'œufs de Pâques. L’atelier est proposé jusqu’au 8 Mai. C’est uniquement sur réservation via le site choco-story-colmar.fr

Mulhouse : Si vous cherchez du boulot, on a l’évènement parfait pour vous. Aujourd’hui, Sémaphore Mulhouse Sud Alsace organise l’évènement “Une journée pour trouver un job”, à Porte Jeune Mulhouse. C’est de 10h à 18h. Vous pourrez rencontrer des professionnels pour vous aider dans l’écriture de votre cv, lettre de motivation, des offres d’emplois sur place également en CDD, CDI, job d’été. Infos complètes sur l’évènement via le site semaphore.asso.fr.