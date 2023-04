Christophe Alévèque à l'entrepôt de Mulhouse :

Rappelons tout d'abord qu'en principe, l'humoriste Tex devait se produire ce soir sur la scène de l'entrepôt de Mulhouse, mais le spectacle a été reporté en raison de la grève SNCF. Une nouvelle date sera communiquée prochainement.

Cependant, malgré cet imprévu, l'humour sera bien présent ce week-end dans la salle haut-rhinoise. Demain, c'est Christophe Alévêque qui sera présent. Il se produira vendredi et samedi avec sa revue de presse, mais surtout avec son regard acerbe et son humour pointu. Il décortiquera toute l'actualité pour le plus grand bonheur du public. Pour découvrir Christophe Alévêque sur scène, rendez-vous à 20h30 à l'entrepôt de Mulhouse.

Le salon de l’érotisme débarque à Colmar :

Le salon de l'érotisme Tabou, organisé depuis plusieurs années à Mulhouse, aura lieu pour la première fois au parc expo de Colmar. Ce salon rassemblera plusieurs exposants spécialisés proposant des stands de lingerie, des gadgets, des aphrodisiaques, ainsi que des bons plans pour l'organisation d'enterrements de vie de célibataire, entre autres.

Le salon de l'érotisme Taboo débutera demain et se tiendra jusqu'à samedi soir. Rendez-vous au parc expo de Colmar pour découvrir cet événement unique.

Collecte don du sang :

Ce jeudi, une nouvelle possibilité de donner son sang est proposée dans le Haut-Rhin. Une collecte mobile sera disponible dès 16h à Willer-sur-Thur cet après-midi, suivie d'une autre à Niederentzen à 16h30. Demain, une collecte est également prévue à Muntzenheim et à Lapoutroie.

Il est important de rappeler que pour donner son sang, il faut être majeur et en bonne santé, et se munir d'une pièce d'identité. Prévoir une heure de son temps pour effectuer un don, ce qui inclut une petite collation offerte. N'hésitez pas à participer à cette noble cause en donnant votre sang.