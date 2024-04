La Fête du muguet à Neuf Brisach

La Fête du muguet, une joyeuse célébration, prend vie à Neuf Brisach avec une fête foraine qui a débuté ce samedi et continuera jusqu’au 1er mai. Au programme, une multitude de manèges et d'attractions pour divertir petits et grands. Les gourmands ne seront pas en reste avec une variété de délices à déguster. En parallèle, des animations enflammées telles que des spectacles de cracheurs de feu sont prévues pour le prochain samedi. À noter qu'une journée avec des tarifs réduits pour les manèges est prévue ce mercredi. Cette ambiance festive perdurera chaque jour jusqu'au 1er mai sur la Place des Armes à Neuf Brisach.

Visite de la Tour de l’Europe à Mulhouse

Une opportunité captivante s'offre à vous avec la visite de la Tour de l’Europe à Mulhouse. Explorez l'histoire fascinante de cet édifice constitué de béton, de verre et d'acier, ainsi que son environnement environnant. Vous aurez également l'occasion de prendre de la hauteur en découvrant l'intimité de ses appartements. À noter que la Tour de l’Europe est fièrement labellisée Architecture Contemporaine Remarquable, offrant ainsi une expérience enrichissante pour les passionnés d'architecture et les curieux. La visite débute cet après-midi à partir de 15 heures, avec un tarif de 3 euros pour les visiteurs âgés de 12 ans et plus. D'autres dates de visite sont prévues les 30 mai et 20 juin prochains.

Pour plus d’informations, consultez mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/maison-patrimoine/

Collecte de don du sang originale ce lundi

Une initiative inédite se déroule ce lundi au musée national de l’automobile de Mulhouse, où les portes sont ouvertes aux donneurs de sang. Cette collaboration entre l’EFS et le musée vise à attirer un maximum de participants pour cette noble cause. Vous aurez ainsi l'opportunité d'accomplir cet acte citoyen dans un cadre exceptionnel, avec la possibilité de visiter le musée par la suite. Rappelons que pour donner son sang, il est nécessaire d'être majeur, en bonne santé, et de se munir d'une pièce d'identité. Un entretien avec un médecin est prévu juste avant la collecte afin d'évaluer votre aptitude à donner. Cette collecte de don du sang au musée de l’automobile se déroule cet après-midi de 13h30 à 19h. Pour demain, notez qu'il y aura des collectes à Réguisheim ou Rixheim.