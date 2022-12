Danse bien être et relaxation à Huningue : Peu importe votre âge, votre forme.. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez tous découvrir aujourd’hui cette activité basée sur l’expression corporelle, la gym douce et la relaxation. L’idée est de bouger et de se détendre à la fois.

Une séance d’essai est proposée ce matin dès 9h45 et 11h à la maison des sports de Huningue.

Une pièce de théâtre à l’Espace 110 à Illzach : Battre le ciel c’est le nom de la pièce proposée ce soir par la compagnie l’Indocile. L’histoire d’une famille qui se retrouve en quarantaine. Les parents et leur fille qui est gravement malade. Des parents qui vont tout faire pour maintenir la vie dans les yeux de leur enfant. Une ode très joyeuse à la vie, à l’amour, au courage.

C’est ce soir 19h à l’Espace 110 d’Illzach.

Noël au village à Bitschwiller-les-Thann : Noël au village est la première édition du Marché de Noël de la commune. Une manifestation sous le signe de Casse-Noisette . L'événement continue ce soir avec une dégustation de soupe de Noel à déguster tout en profitant d’un spectacle de Noël : “Les clandestines”.

RDV ce soir à partir de 19h à la Salle des Fêtes de Bitschwiller-Lès-Thann