Balade en calèche de Noël à Thann

Participez à une charmante animation au cœur du marché de Noël de Thann. De 14h15 à 18h aujourd'hui, des balades en calèche seront offertes au tarif de 5 euros, avec inscription préalable à l'office du tourisme. N'oubliez pas la présence du Père Noël ce soir à Thann, de 16h à 18h, déambulant dans les rues de la ville. En clôture, un concert gospel de Noël est prévu à 18h sur la place Joffre. Un programme enchanteur pour ce mercredi festif au marché de Noël de Thann.

Animation spéciale ce soir au méga CGR de Colmar pour la sortie de WONKA

Plongez dans une ambiance chocolatée ce soir au cinéma de Colmar pour célébrer la sortie tant attendue du film "Wonka". Durant cette soirée spéciale, participez à des jeux, dont un quiz chocolaté, pour tenter de remporter divers cadeaux, comprenant du chocolat bien sûr, ainsi qu'une séance de cinéma. La projection du film "Wonka", relatant l'histoire de l'extraordinaire chocolatier de l'univers féérique de Charlie et la chocolaterie, débutera à partir de 20h au méga CGR de Colmar.

Spectacle pour enfant cet après midi à Wintzenheim

Assistez à un spectacle clownesque intitulé "Olala Léon : c’est Noël" cet après-midi à Wintzenheim. L'histoire narre la rencontre amoureuse de deux clowns lors d'une soirée de Noël, agrémentée d'un quiproquo impliquant leurs valises. Ce spectacle humoristique mêle grâce et maladresse, amour et solitude, comique et tragique, offrant une création originale sur le thème de l'amour et du vivre-ensemble. Accessible dès 3 ans, le prix d'entrée est très abordable : 1 euro pour les moins de 16 ans et 5 euros pour les adultes. Rendez-vous à 15h à la salle Arthuss de Wintzenheim.