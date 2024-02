Bal de Carnaval à Mittlach à l'occasion de Mardi Gras

L'Association "Les Jonquilles" organise cet événement festif. Venez vous joindre à nous pour une soirée de divertissement lors de ce Bal de Carnaval. Rendez-vous à la salle des fêtes de Mittlach à partir de 20h30. Une buvette et des options de restauration seront disponibles sur place. Le tarif d'entrée est de 10 euros, mais si vous venez déguisés, le prix est réduit à 8 euros.

Restons dans l'ambiance avec un Bal Mardi Gras à Habsheim

Une soirée de célébration organisée par l'ACLS St Martin. Au programme : musique, buvette, restauration et une ambiance conviviale. Un vestiaire sera également à disposition, selon les précisions des organisateurs. Les tarifs sont similaires : 10 euros pour l'entrée générale, mais les participants costumés bénéficieront d'un tarif réduit à 9 euros, avec en prime une boisson offerte. Le Bal du Mardi Gras se déroulera ce soir à la salle Lucien Geng de Habsheim à 20h30.

Le festival Herrli’scène est en cours

Herrli’scène propose un festival de théâtre mettant en avant trois pièces jouées par la troupe théâtrale de Herrlisheim. Au total, une douzaine de représentations humoristiques et gratuites sont prévues. Les pièces à ne pas manquer sont : "Braquage à l'aveugle", "Y a plus de saison" et "Toc Toc", cette dernière étant écrite par Laurent Baffie. Les représentations auront lieu jusqu'au 25 février à la salle Saint-Michel de Herrlisheim. L'entrée est libre avec participation au plateau. Nous vous conseillons de réserver vos places sur www.billetweb.fr. Pour plus d'informations, consultez la page Facebook : Troupe théâtrale de Herrlisheim.