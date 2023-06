C’est parti pour le festival multi-prise du côté de Fellering :

C'est la quatrième édition de cet événement. L'objectif est de créer un espace de rencontre et de découverte entre les habitants de la communauté de communes de la vallée de St Amarin et les artistes du collectif des possibles.

Vous aurez l'occasion de découvrir des œuvres d'artistes plasticiens qui s'inspirent de la nature, ainsi que de participer à des ateliers de fabrication, d'assister à des spectacles et de danser au rythme de concerts. Le programme de ce festival est à la fois vaste et varié. Vous pouvez consulter l'intégralité du programme sur le site collectifdespossibles.fr.

Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette semaine de 14h à 17h, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 18h.

Expo street art à Munster :

Les amateurs de street art seront enchantés de pouvoir découvrir gratuitement cette exposition. Le street art, dans toutes ses formes, sera mis à l'honneur, allant des premiers graffitis de New York des années 1970 aux formes très diverses qu'il peut prendre aujourd'hui. Cette exposition est proposée par la Bibliothèque d'Alsace, un service de la Communauté d'Agglomération (CeA).

L'entrée est gratuite et l'exposition est en place jusqu'au 1er juillet à la médiathèque de la Vallée de Munster.

After-work nautique à Riedisheim :

Un événement original est organisé par le club de canoë-kayak de Mulhouse-Riedisheim. Chaque mardi et vendredi soir, un after-work nautique est proposé. Au programme : une ambiance conviviale et la location de kayaks, canoës et paddles. L'objectif est de s'amuser, de s'initier et de découvrir les environs de Riedisheim depuis le canal.

Les conditions pour participer sont d'avoir au moins 8 ans et de savoir nager. Rendez-vous entre 17h30 et 19h30 à l'ASC Mulhouse Riedisheim Canoe Kayak, situé rue de Modenheim.